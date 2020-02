Medio Oriente: Abbas, romperemo tutti i legami con Israele e Stati Uniti

- I palestinesi romperanno tutti i legami, anche quelli sulla sicurezza, con Israele e con gli Stati Uniti. Lo ha detto oggi il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, dal Cairo, dove è in corso una riunione d’emergenza della Lega araba dedicata al piano di pace presentato lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Abbiamo richiesto questa riunione urgente per fermare il consenso contenuto nel piano degli Stati Uniti su tutto ciò che riguarda la questione palestinese e combatteremo per prevenire una situazione in cui il piano diventi una formula legittima adottata dalla Comunità internazionale”, ha detto Abbas. Il presidente dell’Anp ha sottolineato che “non sono stato raggiunti progressi” dopo i quattro incontri con Trump e i 37 colloqui con la sua squadra negoziale. Pertanto, l’Anp “si rivolge invece al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. "Siamo rimasti sorpresi che dopo un buon incontro con Trump, abbia dichiarato che Gerusalemme è la capitale di Israele e che vi avrebbe trasferito l'ambasciata degli Stati Uniti", ha aggiunto. Per quanto riguarda la distribuzione dei Territori, “il piano di Trump lascia i palestinesi con solo l'11 percento del territorio palestinese”, mentre rappresentano il 22 per cento dei confini sanciti nel 1967. Infine, Abbas si è detto contrario alla sovranità israeliana su Gerusalemme Est. “Non accadrà mai che rinunci a Gerusalemme”, ha affermato. (Res)