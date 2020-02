Frosinone: i carabinieri controllano la sua auto e lui li picchia, un arresto a Sora

- I carabinieri stavano controllando un’automobile, sprovvista di assicurazione, e parcheggiata nell’area sosta di un centro commerciale, quando il proprietario del veicolo, un 36enne di Sora, ha perso il controllo e ha preso di mira uno dei militari colpendolo con calci e pugni violenti. Per difendersi il carabiniere ha usato lo spray al peperoncino in dotazione e così il 36enne è stato bloccato e ora si trova agli arresti domiciliari. Il militare aggredito invece ha riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni dai medici.(Rer)