Reddito cittadinanza: Pallini (M5s), misura efficace, chi parla di fallimento è in mala fede

- La deputata del Movimento cinque stelle Maria Pallini, facilitatrice del team Lavoro e Famiglia, afferma in una nota che "le numerosissime testimonianze che ci arrivano quotidianamente direttamente dalle famiglie percettrici del reddito di cittadinanza ci dimostrano quanto questa misura si stia rivelando decisiva per migliorare la condizione di vita di milioni di persone. Parliamo di 2 milioni e mezzo di cittadini che erano stati completamente abbandonati dallo Stato e ai quali ora, invece, è stata data una prospettiva di vita diversa. Il reddito di cittadinanza - continua la parlamentare - non è solo una misura di contrasto alla povertà ma è stata configurata anche come una riforma strutturale delle politiche attive del lavoro che erano state trascurate da anni. Questo significa che i percettori del reddito saranno anche accompagnati alla formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Secondo i dati dell’Anpal, al momento sono circa 29 mila le persone che hanno già trovato infatti un lavoro. Un dato che sicuramente va migliorato, ma è pur necessario dare un po’ di tempo. Non dimentichiamo infine che i beneficiari del reddito di cittadinanza cominceranno a breve anche a realizzare lavori in favore della collettività organizzati dai Comuni. Un aiuto davvero utile per l'intera collettività. Chi parla di fallimento della misura - conclude Pallini - non ne conosce affatto gli obiettivi ed è chiaramente in mala fede". (Com)