Coronavirus: Uzbekistan cancella collegamenti aerei con la Cina a partire da oggi

- L'Uzbekistan ha sospeso a partire da oggi tutti i voli aerei da e verso la Cina, a causa dell'emergenza relativa al nuovo coronavirus. Lo ha reso noto oggi il portavoce del dicastero dei Trasporti di Tashkent. "A partire dal primo febbraio, l'Uzbekistan ha cancellato in via temporanea tutti i collegamenti aerei con la Cina, a causa del coronavirus. Si tratta di una decisione della commissione speciale del governo", ha detto il portavoce ministeriale. La commissione in questione è stata creata su indicazione del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev nei giorni scorsi. (Res)