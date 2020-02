Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, accordi con Belgrado passo avanti importante

- Gli accordi che sono stati recentemente raggiunti tra Serbia e Kosovo in materia di collegamenti aerei e ferroviari rappresentano un importante passo in avanti verso la normalizzazione dei rapporti bilaterali. Lo ha dichiarato il premier dimissionario del paese balcanico, Ramush Haradinaj, aggiungendo che “i due accordi fanno l’interesse dei nostri cittadini”. “Ci sono molti kosovari che vivono o hanno spesso la necessità di viaggiare in Serbia, e con questi nuovi accordi gli sarà garantita una maggiore libertà di movimento: si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la nostra sovranità”, ha detto Haradinaj. (Kop)