Libia: inviato Onu Salamé giunto a Bengasi per incontrare Haftar

- Il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, è giunto a Bengasi per incontrare il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, a Rajma. L’obiettivo dell’incontro fra il diplomatico e l’uomo forte della Cirenaica è sollecitare l’invio dei membri della Commissione militare congiunta a Ginevra, dove è attesa una riunione con le controparti designate dal governo di Tripoli. “E’ indispensabile che si riunisca la Commissione militare congiunta, sotto l’egida delle Nazioni Unite, per trasformare la tregua, o quello che ne è rimasto, in un cessate il fuoco e di discutere delle modalità di controllo del cessate il fuoco”, ha dichiarato Salamé lo scorso 30 gennaio.(Bel)