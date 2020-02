Giustizia: Renzi su prescrizione, il problema in Italia non sono i giudici ma i populisti giustizialisti

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi sottolinea su Facebook che "anche per i magistrati milanesi l'assurda riforma della prescrizione viola l'articolo 111 della Costituzione. Il problema in Italia non sono i giudici, che fanno il loro lavoro, ma i populisti giustizialisti". (Rin)