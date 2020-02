Croazia: governo Zagabria "dispiaciuto" per Brexit, Ue resterà solida

- L'Unione europea resterà solida anche dopo l'uscita del Regno Unito, nonostante la Croazia sia molto dispiaciuta per questo epilogo. Lo ha reso noto il governo croato, in una nota ripresa dall'agenzia di stampa "Hina". "Siamo rincuorati dall'unità rafforzata dimostrata dai 27 paesi membri negli ultimi tre anni", si legge nella nota di Zagabria. "L'Unione europea potrà essere più piccola a livello numerico, ma resta forte e unita come sempre", secondo il governo del paese balcanico. La Croazia, che detiene la presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue, vede la Brexit come "un'opportunità per un piano ambizioso e di lungo periodo di partnership con il Regno Unito". (segue) (Zac)