Croazia: governo Zagabria "dispiaciuto" per Brexit, Ue resterà solida (2)

- Il Regno Unito è uscito dall'Unione europea dopo 47 anni. Alle 23 del 31 gennaio di Londra, la mezzanotte di Bruxelles, dopo quaranta mesi di negoziati, ben tre proroghe e il via libera del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Regno Unito lascia l'Ue. Decine di migliaia di persone, strette e sorridenti, si sono radunate nonostante la pioggia di fronte a Westminster per festeggiare il divorzio, intonando l'inno "God Save The Queen". "L'Unione europea si è evoluta in una direzione che non andava bene", ha detto il premier britannico Boris Johnson in un messaggio divulgato prima dello scoccare della mezzanotte con il quale saluta "l'alba di una nuova era". Johnson lascia uno spiraglio: "Inizia una nuova era di amicizia e cooperazione con l'Ue", ha aggiunto. Il periodo di transizione della Brexit durerà un anno, fino 31 dicembre 2020. (Zac)