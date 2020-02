Giustizia: a Milano penalisti lasciano l'aula quando parla Davigo

- Gli avvocati penalisti di Milano lasciano l'aula nel momento in cui il presidente della II Sezione penale presso la Corte di Cassazione Piercamillo Davigo prende la parola all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. Davigo è stato anche interrotto all'inizio del suo intervento. Gli avvocati di Napoli si sono presentati all'inaugurazione dell'anno giudiziario con le manette, mentre quelli di Milano sono usciti dall'aula con un foglio in cui si chiede il rispetto degli articoli 24, 27 e 111 della Carta costituzionale. La Camera Penale di Milano ha diffuso un comunicato per spiegare il gesto affermando che "le radici culturali e le storiche battaglie per i diritti sulle quali è fondata la Camera Penale di Milano presuppongono quale metro imprescindibile di ogni agire proprio la garanzia che il diritto di parola venga sempre dato, a maggior ragione nei confronti di chi la pensa diversamente. Sono le esternazioni del dottor Davigo - ribadite da Giudice della Corte di Cassazione e Consigliere del Csm - ad avere di gran lunga superato la soglia del giusto confronto dialettico fra le parti, nel momento in cui si è perduto il rispetto per l'interlocutore accusandolo di commettere fatti illeciti o, se non di tale portata, comunque deprecabili e biasimevoli". (segue) (Rem)