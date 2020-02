Giustizia: a Milano penalisti lasciano l'aula quando parla Davigo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la lettera al Csm abbiamo voluto mandare un segnale forte - spiegano i penalisti milanesi - per dire basta, per chiedere alla Magistratura una correzione di rotta, rispetto alla banalizzazione e allo svilimento delle garanzie difensive che non è più accettabile dall'avvocatura e dalla cultura liberale di questo Paese. Un gesto dunque, non contro un singolo esponente, ma per la difesa inarretrabile delle garanzie di tutti i cittadini e della dignità della funzione difensiva". "Usciamo dall'inaugurazione di questo anno giudiziario - concludono - pronti a un nuovo confronto con tutti purché basato sulla reciproca legittimazione a essere interlocutori credibili e volto a contribuire alla celebrazione di un vero processo liberale, che, prima che efficiente, economico, sia giusto come la nostra Costituzione prevede". (Rem)