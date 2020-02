Coronavirus: Codacons, si annulli maratona a Roma e angelus a piazza San Pietro

- Sospendere l'angelus di domani in piazza San Pietro e la maratona di Roma del prossimo 29 marzo. A chiederlo il Codacons, in relazione all'emergenza sanitaria legata al coronavirus decretata anche in Italia. "Allo stato attuale tutti i grandi assembramenti di persone provenienti da più parti del mondo rappresentano un potenziale rischio per la salute umana, e alimentano il rischio di diffusione del virus - spiega il presidente Carlo Rienzi -. In questa fase delicata di grande incertezza si rendono pertanto necessarie misure estreme a tutela della pubblica incolumità: per tale motivo rivolgiamo un appello a papa Francesco affinché sospenda l'Angelus di domani in piazza San Pietro, e tutte le funzioni religiose principali che attirano un elevato numero di fedeli, almeno fino a che non sarà passata l'emergenza, invitando i credenti a seguire le funzioni un televisione rimanendo a casa. Al ,inistero della salute e al comune di Roma - conclude - chiediamo invece di annullare la maratona di Roma prevista per il prossimo 29 marzo, sempre a tutela della pubblica incolumità e considerato l'elevato numero di partecipanti che la manifestazione sportiva attira". (Com)