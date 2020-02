Coronavirus: Cina sollecita paesi Ue ad attivare vendita forniture mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro cinese Li Keqiang ha chiesto all'Unione europea di attivare meccanismi per la vendita a Pechino di forniture mediche per il contrasto alla diffusione del coronavirus. In una telefonata al presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si legge in una nota del governo, il premier ha espresso l'auspicio che l'Ue attivi i "meccanismi necessari alla Cina per poter acquistare forniture mediche dagli stati membri dell'Ue attraverso i canali commerciali". Pechino si dice disposta a "rafforzare le informazioni, la comunicazione politica e gli scambi tecnici con la comunità internazionale, compresa l'Ue". Nel corso della conversazione, fa sapere ancora la nota, l'autorità cinese ha rivendicato il lavoro "trasparente e ordinato per prevenire e controllare l'epidemia". Al momento, "l'attenzione si concentra sulla prevenzione della diffusione e sulla cura dei pazienti". Secondo le ultime stime ufficiali autorità cinesi, il bilancio delle vittime del coronavirus è salito a 259, con un numero di casi di contagio accertati in tutto il mondo pari a 11.374. I pazienti ricoverati sono ad oggi 252.(Cip)