Giustizia: Bonafede, sono primo ministro ad aver stabilito controllo su ingiusta detenzione

- Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, ha dichiarato: "Mi dispiace che vengano a volte utilizzati per etichettarmi aggettivi che ormai sono all'ordine del giorno come l'inciviltà e come il 'manettaro'. Sono il primo ministro della giustizia che ha stabilito un controllo strutturale dell'ispettorato del mio Ministero su tutti i casi di ingiusta detenzione. Controllo che prima veniva fatto soltanto sulle cosiddette scarcerazioni tardive".(Rem)