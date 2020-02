Sardine: Di Stasio (M5s), mentre stringono amicizia con Luciano Benetton dobbiamo revocare concessioni

- La deputata del Movimento cinque stelle Iolanda Di Stasio commenta su Facebook l'incontro tra i rappresentanti delle seimila Sardine e Luciano Benetton e segnala che "in questo scatto bucolico possiamo vedere Mattia Santori & co. felici e sorridenti insieme a Luciano Benetton. Avranno parlato di Genova, del ponte Morandi, di concessioni autostradali? Dai loro sorrisi non sembra essere così. Ma potrei sbagliarmi, anzi vorrei sbagliarmi. Mentre loro, però, stringono amicizia su verdi prati - conclude la parlamentare - noi dobbiamo fare una sola cosa: revocare subito le concessioni".(Rin)