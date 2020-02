Iraq: fonti "Nova", oggi Mohammad Tawfiq Allawi riceverà incarico di formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iracheno, Barham Salih, nominerà oggi Muhammad Tawfiq Allawi come premier designato. Lo ha riferito una fonte informata ad “Agenzia Nova”. Salih affiderà l’incarico di formare l’esecutivo a una personalità indipendente disponibile ad accettare la sfida, secondo quanto si apprende. L’Iraq è chiamato a formare un nuovo governo dopo le dimissioni lo scorso novembre del premier Adel Abdul Mahdi, rassegnate sull’onda delle proteste che da ottobre del 2019 stanno scuotendo il paese e su indicazione dell’ayatollah Ali al Sistani, massima autorità dell’Islam sciita in Iraq. L’incarico di primo ministro a Baghdad è di consuetudine attribuito a un rappresentante della comunità sciita, che costituisce la maggioranza in Iraq. Allawi è stato ministro delle Comunicazioni tra il 2006 e il 2007 e tra il 2010 e il 2012. Classe 1954, entrambe le precedenti esperienze di Allawi al governo si sono concluse con le dimissioni in protesta contro l’allora premier Nouri al Maliki, criticato per le politiche settarie e discriminatorie nei confronti della comunità sunnita. Allawi prenderebbe il posto di Adel Abdul Mahdi, che si è dimesso lo scorso novembre sull’onda delle proteste che da un mese scuotevano il paese. (Irb)