Giustizia: Bonafede, mai detto prescrizione riduce tempi

- Mai detto che la prescrizione sia un modo per ridurre i tempi. Lo ha detto il ministro della giustizia Alfonso Bonafede durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. "Non ho mai detto che la prescrizione è un modo per ridurre i tempi, ho semplicemente un'impostazione differente e ritengo ingiusto che lo stato arrivi a un punto in cui, dopo aver speso soldi ed energie per portare avanti l'accertamento di alcuni fatti, a un certo punto quel lavoro debba essere gettato nel nulla a causa del tempo" ha chiarito il Guardasigilli. "La mia impostazione - ha proseguito - è che bisognerebbe lavorare sul tempo. Qualsiasi intervento sull'efficienza dei processi, qualsiasi riduzione del tempo dei processi porterà a far sì che la prescrizione diventi un problema marginale". "Non avevo previsto un riferimento alla riforma penale - ha proseguito Bonafede - però le numerose sollecitazioni mi impongono di fare delle precisazioni: in quel progetto ci sono delle divergenze che hanno trovato il nodo principale sulla prescrizione; divergenze che io rispetto, sono aperto al contraddittorio con tutti gli addetti al lavoro" spiegando che "che ci siano divergenze è fisiologico, la più grande divergenza è con gli avvocati penalisti. Io li rispetto, che sono gli unici che non hanno cambiato idea". (Rem)