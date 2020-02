Colleferro: ipotesi causa accidentale su incendio Gemafer, popolazione teme fumi tossici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le indagini dei carabinieri di Colleferro, oltre che dei vigili del fuoco, per accertare le cause dell'incendio che questa mattina ha interessato una vasta area dell'azienda Gemafer. La ditta si occupa di smantellamento di siti industriali e di recupero di ferro, che viene fuso all'interno della stessa struttura interessata dal rogo. Stando alle prime verifiche l'episodio sarebbe riconducibile a cause accidentali, ma le indagini sono ancora in corso. La densa colonna di fumo nero che si è levata dal sito ha creato timori tra la popolazione ma, al momento, nessuno ha accusato malori. (Rer)