Sicurezza ferroviaria: controlli Polfer, 5 denunce e 831 persone identificate in un giorno

- Sono cinque le persone denunciate e 831 quelle controllate dalla Polizia ferroviaria del Lazio il 30 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione "Stazioni sicure". In tutto sono stati interessati dai controlli 49 scali ferroviari. Una donna romena è stata denunciata alla stazione Termini perché era destinataria di un divieto di ritorno nel comune di Roma. La donna girava con un'amica italiana, che è stata multata, in stazione chiedendo soldi ai viaggiatori vicino alle macchinette dei biglietti. Sempre a Termini gli agenti hanno denunciato un giovane italiano che, dopo aver chiesto e ottenuto con scuse varie il numero di telefono di una donna, ha tentato di molestarla. Il ragazzo, già coinvolto in vicende simile, è stato individuato dai poliziotti. Nello scalo ferroviario di Roma Tiburtina la Polfer ha denunciato un cittadino romeno che è ritenuto responsabile di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Controlli simili sono stati effettuati dagli uomini del commissariato Viminale che hanno identificato 21 persone di cui 10 Italiani e 11 extracomunitari, 9 di questi sono risultati con precedenti di Polizia, uno è stato denunciato. (Rer)