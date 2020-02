Imprese: Patuanelli, 419 domande presentate per accedere a incentivi bando Brevetti+

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli annuncia su Facebook che "sono 419 le domande presentate dalle micro, piccole e medie imprese, nonché dalle startup innovative, per accedere agli incentivi previsti dal bando Brevetti+. Abbiamo stanziato 21,8 milioni di euro che serviranno alle aziende ad acquisire i servizi necessari per valorizzare e sfruttare commercialmente le idee brevettate. E' una delle misure concrete ed efficaci che stiamo mettendo in campo per sostenere le idee brillanti, i talenti, l’impegno degli imprenditori, il made in Italy. E per far sì che i nostri prodotti e le nostre creazioni possano essere conosciute ed apprezzate in Italia e nel mondo. Ogni progetto - spiega l'esponente dell'esecutivo - avrà un contributo fino a 140 mila euro, e il numero di domande pervenute fa comprendere quanto le aziende del Paese abbiamo bisogno di incentivi di sostegno per lavorare al meglio, come provano a fare ogni giorno, spesso con immensi sforzi". (Rin)