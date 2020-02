Governo: Bonometti (Confindustria), serve programma di politica industriale di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri sera a Rezzato presso la sede OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi), in occasione della visita da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, un incontro con il Presidente del Gruppo OMR e di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e altri importanti imprenditori delle principali aziende della provincia. Nel corso della riunione sono stati affrontati i problemi che affliggono l’industria. “Gli imprenditori riconoscono il primato della politica, ma chiedono capacità, competenza e cultura – ha affermato Marco Bonometti – In questa situazione abbiamo bisogno di ritrovare la politica che capisce, che sceglie, che progetta, che realizza, che fa. Se noi imprenditori siamo il motore, la politica e il Governo sono il timone, ai quali chiediamo di essere in possesso delle competenze per condurre la nave. Per questo pretendiamo progetti seri, non costi insostenibili come il reddito di cittadinanza e quota 100. Al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli abbiamo chiesto di mettere l’impresa al centro per una crescita economica sostenuta, trovando il coraggio di fare riforme utili, senza aumentare il già insostenibile debito e tagliando le spese superflue. Serve un programma di politica industriale di lungo periodo, basato sulla competitività delle imprese e del sistema, sulla domanda interna, le infrastrutture e l’autonomia”. (segue) (com)