Argentina-Italia: Fernandez, da Roma "importante" appoggio su questione debito

- Il governo italiano ha garantito all'Argentina un "importante appoggio" sul tema della rinegoziazione del debito estero. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, al termine dell'incontro avuto venerdì a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Abbiamo parlato delle sfide che italiani e argentini hanno nel futuro e ho ricevuto da parte sua un importante appoggio per trovare una strada che permetta di risolvere il problema del nostro debito", ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nel successivo incontro al Quirinale, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha mostrato sostengo al nostro sforzo per sviluppare la nostra economia", ha scritto in un secondo messaggio Fernandez. A quanto riferiscono fonti della presidenza argentina, Roma sarebbe impegnata a intercedere presso i funzionari del Fondo monetario internazionale (Fmi) sui negoziati per il rientro del debito. (segue) (Res)