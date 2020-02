Coronavirus: Durigon (Lega), turismo in crisi, a rischio migliaia di lavoratori

- Il deputato della Lega Claudio Durigon dichiara, in una nota, che "diminuisce il numero di turisti in Italia a causa del coronavirus, aumentano le cancellazioni e il nostro turismo entra in seria crisi mentre il governo rimane a guardare. Sono infatti a rischio moltissime aziende e migliaia di lavoratori potrebbero essere licenziati e rimanere senza lavoro. Una situazione - prosegue il parlamentare - che non può essere sottovalutata e che anzi deve trovare al più presto soluzione. Per questo nei prossimi giorni organizzerò un tavolo di lavoro con rappresentanti di categoria e associazioni sindacali per ascoltare e trovare soluzioni concrete. La salvaguardia del lavoro di migliaia di persone e il futuro di queste aziende - conclude Durigon - devono rappresentare una priorità e non una delle tante cose da fare".(Com)