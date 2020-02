Infrastrutture: Diga rinascita, intesa su alcuni punti controversi dell'accordo

- I ministri degli Esteri e delle Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan hanno raggiunto un’intesa su alcuni punti controversi che riguardano il riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. “A seguito di una serie di difficili e ardui negoziati, sotto l’egida degli Stati Uniti e con la partecipazione della Banca mondiale, che si sono svolti a Washington dal 28 al 31 gennaio, i ministri hanno raggiunto un accordo su un programma per il piano di riempimento della diga e un meccanismo per il riempimento durante le fasi di siccità. I ministri hanno, inoltre, concordato sull'importanza di finalizzare i negoziati e di raggiungere un accordo sul meccanismo per il funzionamento della Gerd in condizioni idrologiche normali e un meccanismo di coordinamento per monitorare e seguire l'attuazione dell'accordo e scambiare dati e informazioni. Inoltre, le parti hanno raggiunto un’intesa per finalizzare un meccanismo di risoluzione delle controversie, oltre a discutere argomenti relativi alla sicurezza della diga e al completamento di studi sull'impatto ambientale e sociale della diga. I ministri hanno incaricato i comitati tecnici e legali di continuare le riunioni a Washington per redigere l'accordo finale. La prossima riunione a livelli di ministri degli Esteri e delle Risorse idriche dei tre paesi si terrà a Washington il 12 e 13 febbraio e sarà dedicata ad approvare la versione finale dell'accordo in preparazione della firma entro la fine di febbraio 2020. (Cae)