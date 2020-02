Incidenti lavoro: Cisl Bergamo, in città sicurezza "stabile", ma si piangono ancora troppi drammi

- La Cisl comunica in una nota che per la provincia di Bergamo, sono calate le denunce totali per infortuni registrate da INAIL; sono rimasti uguali, e alti, gli infortuni mortali, aumentano di poco le denunce di malattie professionali. Il bilancio finale di INAIL sottolinea che nel 2019 sono state 641.638 le denunce d'infortunio sul lavoro presentate all’istituto (+0,1% sul 2018). Diminuiscono a livello nazionale le denunce per infortunio mortale: 1089, con un calo del 3,9%. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascuno anno evidenziano un incremento solo dei casi avvenuti "in itinere", nel tragitto tra abitazione e lavoro e viceversa. Tra il 2018-19, in aumento le denunce d'infortuni presentate da donne (+0,5%). “La flessione – spiega L’INAIL – è da ritenere però "poco rassicurante", dato che il 2018 aveva avuto più incidenti plurimi”. “I numeri, drammatici, che ogni fine anno si presentano con i dati INAIL, e che coinvolgono la nostra Provincia, ci dicono che la lotta per avere salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è ancora purtroppo una priorità, sulla quale si deve investire di più – dice Danilo Mazzola, segretario provinciale CISL. Prioritarie diventano anche formazione e prevenzione, quando i numeri sono così drammatici e non possono essere giustificati convincendosi “che sia un prezzo che si deve pagare quando si lavora”. (segue) (com)