Rai: Borioni, ogni giorno in azienda ha la sua pena

- Il consigliere di amministrazione Rai Rita Borioni afferma su Facebook che "ogni giorno, in Rai, ha la sua pena. Quella di ieri è la notizia, rigorosamente appresa dalla stampa, della sostituzione di Karina Laterza con Annalisa Bruchi alla guida del Prix Italia. Mi domando: è normale che questa nomina avvenga (o almeno venga resa nota) il giorno immediatamente successivo a un Consiglio di aministrazione senza che il presidente (cui 'spetta' la nomina) o l'amministratore delegato (che comunque la deve firmare) si siano posti il problema di comunicare la loro decisione ai consiglieri di mmministrazione? Il Prix Italia è una delega del presidente - aggiunge Borioni - ma non è proprietà del presidente. Ma questa differenza non sembra essere stata colta da Marcello Foa. E' normale che, ancora una volta, un Consigliere di amminstrazione debba apprendere di sostituzioni, nomine, decisioni strategiche dai quotidiani che, evidentemente, vengono tenuti in maggior conto da presidente e ad rispetto al Consiglio? E' normale e accettabile che il Cda non sia stato ritenuto degno di un email, un messaggio sul cellulare, una telefonata?". (segue) (Rin)