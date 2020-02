Rai: Borioni, ogni giorno in azienda ha la sua pena (2)

- Borioni aggiunge di sapere "che non aver comunicato la sostituzione in Cda ha anche evitato ai vertici di questa povera Rai di dover spiegare la ragione per cui si decide di sostituire Karina Laterza - giornalista dipendente Rai - e di scegliere, al suo posto Bruchi, una giornalista collaboratrice esterna all'azienda mettendole a disposizione staff, personale, strumenti e budget dell'azienda. Fermo restando che in Rai ci sono almeno 1700 giornalisti (che evidentemente il presidente non ritiene all'altezza del ruolo), che i conti dell'azenda sono quello che sono (vedi post precedente), è stato proprio necessario andare a scegliere all'esterno del servizio pubblico per ricoprire un ruolo di rappresentanza internazionale del servizio pubblico? Solo io lo trovo un pochino paradossale? E mettiamoci anche che Bruchi - la giornalista designata da presidente e ad - conduce già un programma su Rai2 e che, quindi, si dovrà, con tutta probabilità, prevedere una deroga per continuare a farla andare in video. Uno schiaffo intollerabile, l'ennesimo, all'azienda - conclude il consigliere di amministrazione - ai suoi dipendenti, al Consiglio di amministrazione (o almeno a quella parte del Cda che non è stato messo al corrente di questo provvedimento)". (Rin)