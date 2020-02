Kosovo: fonti stampa, Spagna potrebbe bloccare summit Zagabria se Pristina vi parteciperà

- Le autorità spagnole potrebbero decidere di bloccare il summit di Zagabria tra Unione europea e Balcani, in programma per il mese di maggio, nel caso in cui il Kosovo vi sia invitato come paese indipendente. Lo riferisce il quotidiano “Koha” citando fonti diplomatiche. Secondo quanto riportato da “Radio Free Europe”, alcuni diplomatici spagnoli avrebbero affermato di non aver “ancora ricevuto un invito da parte delle autorità croate: non appena lo riceveremo valuteremo come rispondere”. (Kop)