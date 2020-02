Sardine: lettera del movimento a Conte, non chiediamo riconoscimenti ma ascolto

- Una lettera pubblicata sul quotidiano "la Repubblica", firmata "seimila Sardine", indirizzata a Giuseppe Conte in cui il movimento chiede al premier di essere ascoltato su un programma incentrato su tre questioni fondamentali: sicurezza, Sud e dignità. "Non chiediamo riconoscimenti, ma ascolto: abbiamo orecchie, occhi e cuori sparsi per l’Italia e tante storie da raccontare che varrebbe la pena concedersi il tempo di ascoltare", si legge nella missiva che prosegue: "Non siamo un partito e neanche un governo, ma quella connessione che la politica va cercando da decenni e quell’abbraccio che per troppo tempo è mancato tra noi italiani. Siamo il ritorno alla partecipazione, ma non presentiamo conti da saldare. Abbiamo però un obiettivo: intendiamo arrivare dove gli slogan del populismo rischiano di ingannare gli elettori di oggi per poi generare i delusi di domani". (segue) (Rin)