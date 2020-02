Sardine: lettera del movimento a Conte, non chiediamo riconoscimenti ma ascolto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo arrivare - è scritto sempre nella lettera - nei luoghi in cui la politica rischia di perdere il suo senso più nobile, lì dove qualcuno pensa che la dignità dei cittadini valga meno di una manciata di voti. Per farlo abbiamo bisogno di capire di chi possiamo fidarci: noi procediamo in banchi, ma sappiamo bene che in mare aperto è possibile imbattersi in predatori famelici. Abbiamo bisogno di confrontarci, di dialogare e trovare interlocutori credibili e leali. Capiamo l'attenzione della politica parlamentare, ma abbiamo bisogno di risposte e non di attestati di simpatia. Nutriamo profondo rispetto verso le istituzioni, e abbiamo un alto senso dello Stato: è per questa ragione che abbiamo sentito l'urgenza di metterci la faccia e il corpo in un momento di grave crisi di valori. Preferiamo i politici coraggiosi e lungimiranti - osserva il movimento - a quelli che ogni giorno dicono di risolvere un problema". (segue) (Rin)