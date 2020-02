Usa-Bielorussia: Pompeo a Minsk, nel prossimo futuro possibile nomina nuovo ambasciatore

- Gli Stati Uniti intendono nominare un nuovo ambasciatore in Bielorussia nel prossimo futuro. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in visita a Minsk. Pompeo ha incontrato questa mattina il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il capo dello Stato ha ringraziato Pompeo per la visita, definendolo "uno degli architetti dell'attuale politica Usa". Lukashenko ha poi sottolineato come le relazioni fra i due paesi, difficili in passato, "a causa della mancanza di comprensione reciproca" siano ora riprese. Già in precedenza si era parlato della possibilità del ritorno di ambasciatori dei due paesi a Minsk e Washington, laddove al momento sono solo presenti incaricati d'affari alla guida delle delegazioni diplomatiche. (Res)