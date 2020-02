Pa: Dadone, tema precari è delicato, lo stiamo affrontando con tavolo di confronto

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone afferma su Facebook che "dai territori terremotati si rileva l’esigenza di affrontare il tema del personale precario impiegato, in questi anni di emergenze, dalle Amministrazioni pubbliche. E’ un tema delicato che stiamo cercando di affrontare già con un tavolo di confronto in avvio al dicastero della Funzione pubblica. Sono diverse centinaia di migliaia i precari che lavorano da anni negli uffici pubblici e che, avendo maturato competenze ed esperienze assolutamente preziose per la macchina dello Stato, credo vadano tutelati anche per dare un segnale concreto sul piano sociale che è un ambito di centrale interesse per l’azione di questo governo. Nel Milleproroghe - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - abbiamo già allungato la finestra temporale nella quale le amministrazioni possono stabilizzare i precari. A questo punto intendo intervenire nel corso dell’esame per allungare i termini per la maturazione dei requisiti al fine di includere una platea più ampia di personale a termine nella Pa, modificando così il decreto legislativo 75 del 2017". (segue) (Rin)