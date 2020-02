Pa: Dadone, tema precari è delicato, lo stiamo affrontando con tavolo di confronto (2)

- Dadone sottolinea, poi, che "sulle graduatorie degli idonei non cambia nulla perché sono sempre attingibili mentre stiamo anche migliorando e sveltendo le procedure concorsuali, a fronte di una prospettiva di reclutamenti massicci che non si coprono certamente con il solo bacino dei precari. Diamo così la possibilità in questa delicata fase transitoria sia di fare nuovi concorsi per il reclutamento che di attingere da bacini pregressi. La fase transitoria delicatissima in cui ci troviamo - conclude il ministro - ci pone ad intervenire con testa e cuore perché parliamo di servizi ma parliamo anche di famiglie". (Rin)