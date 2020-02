Coronavirus: Cina, scelte Usa su restrizioni a viaggi contrarie a indicazioni Oms

- Le restrizioni sui viaggi disposte dagli Stati Uniti nella serata di venerdì, come risposta alla diffusione del coronavirus, vanno in direzione contraria alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e rappresentano un "cattivo esempio" nella lotta globale contro l'emergenza sanitaria. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Hua Chunying, all'indomani delle restrizioni imposte dalla Casa Bianca sull'arrivo di stranieri dalla Cina. "Molti paesi hanno offerto alla Cina aiuto e supporto in vari modi. Al contrario, i commenti e le azioni degli Usa, non sono né basati sui fatti, né sono in questo momento di particolare aiuto. Nel momento in cui l'Oms ha espressamente sconsigliato qualsiasi restrizione ai viaggi, gli Usa hanno deciso di agire in senso opposto", si legge nella nota. (segue) (Cip)