Migranti: Salvini, lo scorso mese sbarchi aumentati di più del 600 per cento rispetto a gennaio 2019

- Il leader della Lega Matteo Salvini interviene sulla questione dei migranti ed afferma: "Più di sei volte gli sbarchi registrati nello stesso mese di un anno fa. A gennaio 2019 gli immigrati arrivati in Italia furono 202, a gennaio 2020 ben 1.275. E' il governo dei porti aperti e delle tasse, che non ha consenso popolare, ma ora pensa di cancellare i decreti Sicurezza e vuole la sanatoria per migliaia di immigrati. Salveremo l’Italia - conclude l'ex ministro dell'Interno - da questi incapaci". (Rin)