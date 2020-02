Milleproroghe: Gelmini (FI), ennesima rottura nel governo, concessioni siano fuori da decreto

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parla in una nota di "governo in lite permanente. Anche sul Milleproroghe i giallorossi non trovano una sintesi e ieri si è consumata l’ennesima rottura. Movimento cinque stelle e Partito democratico nascondono a Italia viva gli emendamenti governativi, i renziani minacciano 'mani libere', il provvedimento è ancora insabbiato in commissione a Montecitorio. Forza Italia - continua la parlamentare - ha presentato un emendamento per sopprimere la parte del decreto che si occupa strumentalmente di concessioni ad Autostrade; medesima iniziativa è stata presa da Iv. Il Milleproroghe non è una norma buona per tutte le misure e il tema concessioni merita di essere esaminato e discusso in modo approfondito. Ci aspettiamo che i renziani sostengano la nostra iniziativa parlamentare e che magari lo stesso atteggiamento venga replicato dai deputati dem. Su temi così delicati - conclude Gelmini - il nostro Paese non può permettersi la pericolosa deriva giustizialista a Cinque stelle".(Com)