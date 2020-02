Monza: oltre 200 nuovi alberi in arrivo in viale delle Industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo oltre duecento nuovi alberi in viale delle Industrie. Inizierà lunedì 3 febbraio il piano di piantumazione di 227 piante in un tratto di circa 700 metri tra via Salvadori e via San Damiano. Si tratta di querce piramidali di circa 3 metri che saranno poste lungo il corsello centrale di viale delle Industrie dall'AC Monza. È un intervento di compensazione ambientale per i lavori al Centro sportivo Monzello. L'operazione di piantumazione durerà circa 15 giorni. "Con questo intervento – spiega l'Assessore alle Politiche del Territorio e all'Ambiente Martina Sassoli – diamo il via all'ambizioso progetto di migliorare la qualità estetica ed ambientale di viale delle Industrie, che, oltre ad essere un asse particolarmente significativo dal punto di vista viabilistico, è anche uno degli accessi principali alla città di Monza. L'obiettivo, dunque, è dare vita a un imponente piano di piantumazione che consenta di realizzare un vero e proprio boulevard "verde", in grado di assorbire parzialmente anche il PM10". (segue) (com)