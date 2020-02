Monza: oltre 200 nuovi alberi in arrivo in viale delle Industrie (2)

- Nel complesso sono oltre 4.200 i nuovi alberi che entro la prossima primavera saranno piantati a Monza. Aceri, carpini, magnolie, ciliegi, querce, tigli: per la prima volta le piante in città supereranno la quota di ventimila esemplari, ampiamente oltre la soglia di un albero per ogni bambino nato. "Gli alberi sono i "soldati" dell'ambiente - spiega l'Assessore - La capacità di coniugare sviluppo edilizio e tutela del territorio in chiave innovativa è la scommessa da vincere per le città più moderne e capaci di guardare al futuro. Noi pensiamo a una Monza avanzata, in cui anche la crescita urbanistica e imprenditoriale sia in linea con i principi di rispetto dell'ambiente. Questo è lo scenario e questa è la nostra sfida: la sostenibilità ambientale". Anche l'Autodromo di Monza sta facendo la sua parte. Negli scorsi giorni ha messo a dimora cinquanta carpini adulti di grandi dimensioni lungo un viale tra la seconda curva di Lesmo e il Serraglio. Si tratta di un intervento a compensazione del taglio di qualche centinaia di alberi posti nelle aree verdi interne alla porzione del Parco di Monza di competenza del Tempio della Velocità. Entro la primavera, poi, saranno piantate altre 2.400 piante forestali nelle porzioni di parco boscate o da rimboschire e 554 esemplari adulti tra i 3 e i 6 metri di altezza lungo i viali, a ricostituzione dei filari preesistenti. (com)