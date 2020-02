Cultura: Franceschini, con Artbonus cresce mecenatismo, superati i 435 milioni di donazioni

- Grazie a 14.237 mecenati le donazioni a favore del patrimonio culturale italiano hanno superato i 435 milioni di euro, aumentando di oltre 25 milioni di euro in sei settimane. Sono 3.538 gli interventi registrati sul sito ‪artbonus.gov.it‬ che hanno ricevuto erogazioni liberali per il restauro, la protezione dei beni culturali e il sostegno delle attività delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione. E' quanto riporta una nota del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. "I numeri sono molto significativi - sottolinea il titolare del dicastero, Dario Franceschini - l’Artbonus sta funzionando bene e in pochi anni è diventato un modello in tutta Europa". Introdotta nel 2014, l’agevolazione fiscale del 65 per cento è attualmente una delle più vantaggiose misure per incoraggiare il mecenatismo in Europa. Gli ultimi dati dell’applicazione dell’Artbonus evidenziano che le donazioni si concentrano prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord, mentre la misura ancora fatica nel Mezzogiorno. (segue) (Com)