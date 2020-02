Cultura: Franceschini, con Artbonus cresce mecenatismo, superati i 435 milioni di donazioni (2)

- La classifica regionale dei 435.441.00 euro di donazioni vede in testa la Lombardia, dove 3.235 mecenati hanno donato 175.073.257 euro, a seguire il Piemonte con 58.092.655 euro per 1.304 mecenati, il Veneto con 54.243.540 euro per 786 mecenati, l’Emilia-Romagna con 48.972.314 euro per 2.615 mecenati e la Toscana con 46.501.347 euro per 1.503 mecenati. Seguono, con un maggior distacco, il Lazio (13.447.144 euro) e la Liguria (13.186.920 euro), poi il Friuli-Venezia Giulia (5.938.887 euro), l’Umbria (5.389.709 euro), le Marche (3.884.481 euro), la Campania (3.819.220 euro), la Puglia (2.161.086 euro), la Sardegna (1.447.665 euro), il Trentino-Alto Adige (1.364.893 euro), l’Abruzzo (1.003.573 euro). Sotto il milione di euro raccolti la Sicilia, la Calabria, il Molise, la Basilicata e la Valle D'Aosta. (Com)