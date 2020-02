Bangladesh: si tengono oggi le elezioni amministrative di Dacca

- Si tengono oggi le elezioni amministrative nella capitale del Bangladesh, suddivisa nelle due municipalità di Dacca Nord e Dacca Sud. Sono più di 5,8 milioni i cittadini aventi diritto al voto. La campagna si è chiusa ieri e oggi si osserva una giornata di silenzio elettorale. La Commissione elettorale ha distribuito i materiali per le operazioni di voto: per votare saranno usati circa 35 mila dispositivi elettronici Evm (Electronic Voting Machines). Il piano per la sicurezza prevede, tra l’altro, lo schieramento della Guardia di frontiera (Bgb), la presenza di 64 magistrati in servizio e restrizioni al traffico, col divieto di circolazione per i motocicli. Sono attesi 67 osservatori internazionali: 27 dagli Stati Uniti, dodici dal Regno Unito, sei dalla Svizzera, sei dai Paesi Bassi, cinque dal Giappone, cinque dall’Unione europea, quattro dalla Norvegia e due dalla Danimarca. (segue) (Inn)