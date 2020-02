Bangladesh: si tengono oggi le elezioni amministrative di Dacca (3)

- Per Dacca Sud i candidati sono sette. Sheikh Fazle Noor Taposh è il candidato della Lega popolare mentre Ishraque Hossain è quello del Bnp. Gli altri sono Haji Saifuddin Ahmed Milon del Partito nazionale (Jatiya Party), Maulana Abdur Rahman dell’Islami Andolan Bangladesh, Bahrane Sultan Bahar del Partito popolare nazionale, Md Aktaruzzaman alias Ayatullah del Congresso del Bangladesh e Abdus Samad Sujan del Fronte Gono. Taposh ha presentato un piano con cinque priorità e una visione trentennale, promettendo servizi più rapidi, strutture sanitarie, soprattutto per le donne e i bambini, corsie stradali separate per i veicoli non motorizzati. Hossain ha presentato un programma articolato in 13 punti e 144 proposte, ponendo l’accento sulla sanità, l’istruzione, l’ambiente, la comunicazione, la lotta alla corruzione e la sicurezza, in particolare di donne e bambini. (Inn)