Lombardia: da Regione 26,5 milioni per formazione lavoratori dipendenti e liberi professionisti

- "Uno stanziamento di 26,5 milioni di euro per rafforzare le competenze di lavoratori dipendenti, imprenditori e i liberi professionisti contribuendo a migliorare la competitività delle imprese e incrementare le occasioni di occupabilità, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche e delle trasformazioni in atto nei processi produttivi e strutturali". È questo - come spiega l'assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale con la quale vengono stanziate importanti risorse per il bando relativo a corsi di formazione destinati a lavoratori dipendenti assunti presso aziende attive sul territorio lombardo e a lavoratori autonomi liberi professionisti e imprenditori, con domicilio fiscale localizzato in Regione Lombardia. Per la 'Fase VI' della 'Formazione continua' i corsi sono realizzati esclusivamente da soggetti autorizzati da Regione Lombardia. In particolare, Operatori accreditati alla formazione, Università Lombarde e loro Consorzi, ITS (Istituti Tecnici Superiori). Gli operatori, nella prima fase del bando, presenteranno la propria offerta formativa che verrà valutata da Regione Lombardia e che andrà a formare il catalogo dei corsi a disposizione delle aziende. Cluster Tecnologici Lombardi, internazionalizzazione delle imprese, sostenibilità ambientale, benessere organizzativo aziendale (disabilty manager, diversity maanger, welfare manager, smart working manager) sono le aree considerate strategiche per la realizzazione di progetti formativi. (segue) (com)