Lombardia: da Regione 26,5 milioni per formazione lavoratori dipendenti e liberi professionisti (2)

- Oltre a queste, assumerà particolare importanza il rafforzamento delle competenze legate al sistema turistico e sportivo in vista delle Olimpiadi 2026. Ciascuna azienda potrà scegliere all'interno del catalogo i corsi più rispondenti alle proprie esigenze e avrà l'opportunità di attivare percorsi formativi per un valore massimo di 50mila euro. Ad ogni lavoratore è assegnato un voucher il cui valore massimo può essere di 2mila euro. "Con questo intervento - spiega l'assessore Rizzoli - ci attendiamo di garantire un percorso formativo di qualità almeno 15.000 lavoratori lombardi". "Siamo consapevoli - aggiunge - del fatto che la formazione continua sia un motore per lo sviluppo delle persone e del loro impiego nel tempo offrendo l'opportunità di migliorare il sistema di conoscenze e competenze". "La formazione continua ha quindi - conclude l'assessore regionale - un duplice obiettivo strategico: lo sviluppo di cultura e comportamenti congruenti con il riposizionamento delle aziende e l'individuazione dei fabbisogni di nuove 'skill' necessarie nella nuova organizzazione del lavoro". (com)