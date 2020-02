Russia: premier Mishustin, relazioni con Kazakhstan sono "fraterne"

- Le relazioni fra Russia e Kazakhstan sono "fraterne". Lo ha affermato oggi il premier russo Mikhail Mishustin, che si trova attualmente nel paese dell'Asia centrale per la sua prima visita ufficiale dopo l'assunzione dell'incarico. "Russia e Kazakhstan hanno relazioni fraterne, di partnership e da alleati, mentre gli scambi commerciali e la cooperazione economica e per gli investimenti si sviluppano attivamente. I rapporti interregionali e i contatti fra imprenditori sono molto aumentati. I nostri paesi hanno inoltre un ruolo guida nei processi di integrazione economica dell'Eurasia, nell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, nella Comunità degli Stati indipendenti e nell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai", ha detto Mishustin, nel corso dell'incontro con il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, come riferito dall'agenzia di stampa "Sputnik". (Rum)