Metro A: Pedica (Pd), Campidoglio vigili su sicurezza a riapertura Barberini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione della metro Barberini riapre solo in uscita? La montagna ha partorito il topolino. Non ci basta apprendere dai giornali che il Campidoglio ha dato una bella strigliata ad Atac. Dall'assessore Calabrese vorremmo avere qualche chiarimento in più. Come mai, a un anno dalla chiusura, le scale mobili non saranno tutte fruibili? È vero che ci sarebbe una grave questione legata ai motori?". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, membro della direzione romana del Pd. "Siamo contenti che la riapertura di Barberini sia data per imminente - aggiunge Pedica -. È una notizia che i cittadini e i commercianti stanno aspettando da troppo tempo. Allo stesso tempo, però, ci aspettiamo che vengano rispettati tutti gli standard di sicurezza. E mi auguro che su questo il Campidoglio sia molto vigile". (Com)