Business news: direttore Fmi Georgieva, buone possibilità che Bulgaria adotti l'euro nel 2023

- La Bulgaria ha buone possibilità di adottare l'euro nel 2023: lo ha dichiarato il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in un'intervista all'emittente radio nazionale bulgara. A suo modo di vedere, i piani del governo di Sofia per entrare nella sala d'attesa questa primavera, prima dell'adozione dell'euro nel 2023, sono "del tutto prevedibili" e "la mia aspettativa è che questi piani per l'ingresso nell'eurozona accadranno esattamente come fatti". Secondo Georgieva, chiaramente non c'è la certezza ma "le cose sembrano molto buone". Secondo l'economista bulgara anche la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, "vede molto positivamente" la volontà della Bulgaria di entrare nella zona euro e le ha comunicato al forum economico mondiale di Davos che presto si discuterà dei progressi di questo paese a livello europeo. Secondo Georgieva, l'adozione dell'euro porterà benefici all'economia bulgara. (Bus)