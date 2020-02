Business news: Ungheria, riacquistate obbligazioni per un miliardo di dollari

- L'Ungheria ha riacquistato un miliardo di dollari di obbligazioni straniere, risparmiando così 42,7 miliardi di fiorini (26,4 milioni di euro) in interessi nei prossimi anni. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze ungherese, Mihaly Varga, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Varga evidenzia che, con il riacquisto, si è assistito a un miglioramento dell'indice di rischio del paese sino a 47 punti base, un livello mai visto in 12 anni. Questo significa che il debito pubblico sta diventando più economico da finanziare e la reputazione dell'economia ungherese sta migliorando. Per il riacquisto è stata usata la liquidità in valuta nazionale e straniera a disposizione dello Stato e non sono state vendute nuove obbligazioni in valuta straniera. Lo spread a cinque anni dell'Ungheria era intorno a 400 punti nel 2010, per poi salire durante lo scontro con il Fondo monetario internazionale fino a oltre 700. Negli ultimi 12 anni non è mai stato sotto i 50 punti. (Vap)