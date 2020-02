Business news: Georgia, investimenti per 250 milioni di dollari per sviluppo porto di Poti

- La compagnia georgiana Apm Terminals Poti mobiliterà 250 milioni di dollari da investimenti privati per sviluppare le infrastrutture portuali della città omonima nel paese caucasico, in modo da creare una base solida per la costruzione di un porto in acque profonde nei prossimi anni. Lo si apprende da una nota della società, in cui viene spiegato che dopo la prima fase di investimenti ne seguirà una seconda con cifre ancora da stabilire. “Il nostro programma di investimenti dimostra ancora una volta quanto crediamo nella Georgia, e soprattutto quanto sia importante entrare a far parte di un corridoio commerciale e di trasporti che arrivi fino ai paesi dell’Asia centrale”, si legge nel documento. “Il progetto, il cui costo non andrà assolutamente a pesare sui contribuenti, darà nuovo impeto allo sviluppo economico del paese oltre a creare molti posti di lavoro e ad attrarre nuovi investimenti dall’estero”, ha detto il managing director della società, Keld Christensen. (Res)