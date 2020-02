Business news: Grecia, parlamento approva proposta di legge per assegno di natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni nuovo nato in Grecia, dal primo gennaio 2020, riceverà un assegno di natalità una tantum di 2mila euro. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa greca "Amna-Mpa", la proposta di legge è stata approvata dal parlamento e dovrebbe costituire un incentivo per i futuri genitori che, in questo modo, godrebbero di un importante sostegno per i primi anni di vita di ogni nuovo nato. Il bonus sarà suddiviso in due rate distinte e dello stesso importo. Il parlamento di Atene ha stabilito, inoltre, precisi criteri per l'assegnazione. Gli aventi diritto dovranno avere un reddito familiare che non superi i 40 mila euro annui. Per i cittadini non non comunitari, invece, è richiesto un soggiorno minimo di 12 mesi nel paese. L'assegno sarà completamente esentasse. Per la messa a punto dell'incentivo, si prevede una spesa di 123 milioni di euro nel 2020 e di circa 170 milioni di euro per ogni anno successivo. (Gra)